Gotha. Rund 120 Menschen im Landkreis Gotha sind auf den Fahrdienst des Behindertenverbandes angewiesen. Nun droht dem Projekt das Aus. Doch es fehlt nicht nur an Geld.

Egal ob es ums Einkaufen, einen Arzttermin oder nur darum geht, einmal herauszukommen: Fahrdienste sind vor allem für Menschen in ländlichen Regionen wichtig. Oft geht es nicht ohne, wenn Busse nur zwei Mal am Tag durch den Ort fahren. Für Menschen mit Behinderung sind solche Angebote von besonderer Bedeutung. Die sie ermöglichen den Personen oft auch, am gesellschaftlichen Leben überhaupt erst teilhaben zu können.