Wandersleben. Menantes-Literatur-Gedenkstätte in Wandersleben startet das Jahresprogramm „Nur eine Welt“. Leiter des Landesmusikarchivs Weimar hält ersten Vortrag

Der Menantes-Förderkreis der evangelischen Kirchgemeinde Wandersleben startet sein Jahresprogramm am Mittwoch, 24. Januar, um 20 Uhr mit dem Vortrag „Musikalische Schätze aus Thüringen“. Christoph Meixner als Leiter des Landesmusikarchivs Weimar stellt seltene Notendrucke und Handschriften vor, die in den letzten 500 Jahren im mitteldeutschen Raum entstanden sind. Es handele sich um einen Nachklang der Thüringer Adjuvanten-Tage, die vergangenes Jahr in Neudietendorf, Apfelstädt und Wandersleben ausgerichtet worden waren, betont Pfarrer Bernd Kramer. Die Musikalien wurden von den Stadtkantoreien und auf den Dörfern von den Adjuvanten gespielt.