Gotha. Ein Paar aus Gotha ärgert sich immer wieder über Hundehaufen auf Wegen und meldet es der Stadt. Wie die auf die Beschwerde reagiert.

Bastian Treichel und seine Partnerin Dori Rudolph gehen gern in Gotha spazieren. Doch oft ärgern sie sich über die Unachtsamkeit mancher Mitmenschen. Den ein oder anderen Hundehaufen auf Gehwegen könnten die beiden wohl noch verkraften. Am Samstag, dem 6. Januar, waren es in der Schlichtenstraße aber so viele, dass sie handeln mussten.