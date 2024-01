Schwabhausen. Mit neun Autos haben Protestler am Freitag die B247 im Kreis Gotha blockiert. Ein Durchkommen war nicht mehr möglich.

Am Freitag gegen 16.40 Uhr blockierten insgesamt neun Autos die Bundesstraße B247 im Kreuzungsbereich der Gothaer Straße / Chausseestraße in Schwabhausen. Die Fahrzeuge wurden an allen vier Einmündungen quer auf die Fahrbahn gestellt, sodass ein Durchkommen anderer Verkehrsteilnehmer unmöglich war. Wie die Polizei weiter mitteilt, befassten sich angebrachte Plakate an den Fahrzeugen inhaltlich kritisch mit der aktuellen Bundespolitik sowie der Subventionskürzung der Bauern.

Aktion war nicht angemeldet

Da keine Versammlungsanmeldung vorlag und die Protestler auch nicht gewillt waren, eine derartige Versammlung noch anzumelden, wurden sie aufgefordert, die Fahrbahn zu räumen. Der Verkehr rollte gegen 17.20 Uhr wieder. Durch die Blockade kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und Stau in allen Fahrtrichtungen.

