Georgenthal. Starke Sturmböen lassen Bäume im Kreis Gotha umstürzen. Eine Straße muss vorerst gesperrt bleiben.

Starke Sturmböen haben im Landkreis Gotha dafür gesorgt, dass mehrere Bäume umgestürzt sind. Wie die Freiwillige Feuerwehr Georgenthal bei Facebook mitteilte, war die Straße Am Pflanzgarten komplett gesperrt. Zwischen der Wechmarer Hütte und Kurpark waren mehrere Bäume umgestürzt.

Laut der Leitstelle Gotha sind während der Räumungsarbeiten weitere Bäume umgefallen. Deshalb hätten sich die Einsatzkräfte vorerst zurückgezogen und warteten ab, bis die Sturmböen abnähmen. Die Leitstelle ging am Mittag davon aus, dass die Straße am frühen Nachmittag wieder frei sein wird. Die Feuerwehr von Georgenthal wies darauf hin, dass durch den Wind immer noch eine erhöhte Gefahr bestehe. Die umliegenden Wälder sollten - so gut es gehe - vermieden werden.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Crawinkel war in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz. Auf der B88 in Richtung Ohrdruf war ein Baum auf die Straße gefallen. Am frühen Mittwochmorgen musste die Feuerwehr aus Crawinkel wieder ausrücken. Die Verbindungsstraße in Richtung Wegscheide war von einem umgefalllenen Baum versperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Georgenthal war in den vergangenen Tagen viermal wegen blockierte Straßen ausgerückt. Das Unwetter hatte mehrere Bäume umstürzen lassen.

