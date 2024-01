Waltershausen. Beim Brand eines Schuppens im Landkreis Gotha ist hoher Sachschaden entstanden.

Ein Schuppen ist Samstagmorgen gegen 6 Uhr im Alten Gothaer Weg in Waltershausen (Landkreis Gotha) abgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, geriet auch das angrenzende Wohnhaus der beiden 78-jährigen Besitzer in Mitleidenschaft und wurde beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0024050/2024 (Tel. 03621/781424) erbeten.

