Kreis Gotha. Karnevalsturner Waltershausen trotzen dem Regen. Rosenmontagsumzug in Catterfeld-Altenbergen vereint viele Faschingsvereine zum Finale.

Die Pappnasen setzen im Kreis Gotha zum Schlussspurt an. Im Rosenmontag erlebte der Straßenkarneval im Kreis Gotha in Catterfeld-Altenbergen einen letzten Höhepunkt der Session 2023/24. Auch die Nessetäler in Hochheim stellten ihre närrische Frohnatur noch einmal im Freien zur Schau. Am Sonntag waren in Friemar, Wölfis und Waltershausen die Narren auf den Straßen.