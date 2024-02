Gotha. Immer wieder kommt es in Gotha zu Leerständen. Zuletzt hat die Kette Mäc Geiz das Altstadtforum verlassen. Wie schätzt der Gewerbeverein die Lage ein?

An einem Montag fährt ein großer Lkw mit Kofferaufbau nachts in die Erfurter Straße der Kreisstadt ein. Er gehört, das lässt die Werbung auf dem Aufbau vermuten, zur Handelskette „Ernsting‘s family“. Die Filiale an der Ecke Fischgasse wird beliefert. Tagsüber ist sie oft gut besucht. Doch ihre Tage sind gezählt, bestätigt sinngemäß die Pressestelle der Handelskette auf Nachfrage.