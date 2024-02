Wechmar. Warum vor zwei Wochen tausende Fische in der Talsperre starben, muss noch geklärt werden. Zur Ursache gehen die Meinungen auseinander.

In Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Talsperre Wechmar hat das Rechtsamt des Landkreises Gotha nunmehr bei der Staatsanwaltschaft Erfurt Anzeige erstattet, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilt. Das Verfahren sei an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden, hieß es weiter.