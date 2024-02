Feuerwehrleute aus dem Kreis Gotha und Thüringer Bereitschaftspolizei Polizei tragen Spiel aus. Wettkampf auf dem Eis bringt Vereinen Spendensegen.

Wenn das Spiel unentschieden endet und dennoch am Ende alle als Sieger vom Platz gehen, in diesem Fall vom Eis, muss eine besondere Bewandtnis damit verbunden sein. Diese gibt es gleich mehrfach bei der jüngsten Eishockey-Begegnung Polizei versus Feuerwehr. Floriansjünger Waltershausen sind in der „Kartoffelhalle“ des Erfurter Eissportzentrums gegen die schnelle Eingreifgruppe der Thüringer Bereitschaftspolizei in Erfurt angetreten, das für einen guten Zweck. 6000 Euro sind dabei zusammengekommen.