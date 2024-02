Bad Tabarz. Kerstin Guttmann aus dem Kreis Gotha hilft beim Kampf gegen eine der gefürchtetsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte: Lepra. Was sie dabei erlebt.

Mit Lepra und Afrika verbinden sich für Kerstin Guttmann aus Bad Tabarz zwei Kindheitsträume. „Ich wollte schon immer Krankenschwester werden und in Afrika arbeiten.“ Letzteres setzt die Krankenschwester bei Bosch in Eisenach seit 2008 um. Im Herbst vergangenen Jahres war sie zwei Wochen auf einer Lepra-Station in Tansania tätig. Tief bewegt, voller Eindrücke, aber auch Glücksgefühle über die Dankbarkeit, die Kerstin Guttmann in Tansania entgegengebracht wurde, und voller Tatendrang, den Menschen im Herzen des ostafrikanischen Landes weiterhin zu helfen, ist sie zurückgekehrt.