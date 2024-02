Gotha. In Gotha wurde ein Frau auf offnener Straße von einem 17-Jährigen angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Samstag hat in Gotha ein 17-Jähriger eine 39-jährige Frau im Gesicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe es zumächst in der Von-Hoff-Straße einen verbalen Streit zwischen dem Jugendlichen und der ihm unbekannten Frau gegeben, welcher mit einer Schnittverletzung im Gesicht der Frau endete.

Der 17-Jährige floh zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Womit der Täter sein Opfer verletzte, werde derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Junge entlassen. Zeugen, welche die Tat auf offener Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621/781424 unter Angabe der Bezugsnummer 0043945/2024 bei der Kriminalpolizei in Gotha zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.