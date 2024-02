Ohrdruf. Die Ferieneröffnungsparty findet baustellenbedingt in diesem Jahr im Georgenthaler Freibad statt. Das Pizzabacken im Lehmofen ist bei den Kindern besonders beliebt.

Selbstbelegte Pizza aus dem Lehmofen war einer der Höhepunkte der Ferienspiele im Ohrdrufer Jugend-, Kultur- und Vereinszentrum „Netzwerk“. 17 Kinder kamen am Freitag zum Abschluss der Winterferien. Das sind ungefähr so viele wie an den anderen Tagen. Da stand Bowling, Eislaufen oder ein Kreativtag auf dem Programm.