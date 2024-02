Wechmar. Der Wechmarer Carneval Verein begeht 50-jähriges Jubiläum mit einer Galaveranstaltung. Es kommen rund 350 Gäste. Ein Karnevalsbaum soll eine bleibende Erinnerung werden.

Der Kreiskarnevalsumzug fand Anfang Februar nicht von ungefähr in Wechmar statt, denn der WCV begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Gründungsjubiläum. Groß gefeiert wurde dies – dank einer Ausnahmegenehmigung – am Samstagabend mit einer geschlossenen Galaveranstaltung im Bürgerhaus ab 20 Uhr.