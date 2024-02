Ernstroda. Sie ist fast 80 Jahre alt - und geht trotzdem frühmorgens auf die Straße: um Kröten zu retten. Warum macht Sigrun Köbis das?

Heimischen Amphibien wie Kröten, Frösche, Molche und andere Lurche nehmen jedes Frühjahr große Hürden in Kauf, um von ihren Winterquartieren zurück zu ihren Laichplätzen zu gelangen. Dabei müssen sie oft Straßen überqueren, was nicht selten mit ihrem Tod endet. Seit vielen Jahren haben sich daher Barrieren aus Kunststoff bewährt, an denen sich die Tiere entlang bewegen. In die Erde eingegrabene Eimer fangen die Tiere auf. In regelmäßigen Abständen leeren Freiwillige diese Gefäße und tragen die Tiere sicher über die Straße.