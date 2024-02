Am 2. Februar demonstrierten mehr als 200 Menschen auf dem Marktplatz Waltershausen gegen rechtes Gedankengut und Ausgrenzung. Am Samstag, 24. Februar, 16.30 Uhr steht eine weitere Kundgebung an: für Michael Müller und ein mitmenschliches Waltershausen. © Archiv | Uwe-Jens Igel