Kreis Gotha. Naturschutzbehörde des Kreises koordiniert Rettungsaktion für Frösche und Kröten. Bestände gehen zurück. Helfer werden benötigt.

Frösche, Kröten und Co können jetzt im Kreis Gotha an für sie neuralgischen Punkten sicher über die Straße gelangen - von Menschenhand geführt und getragen. Am Samstag haben Freiwillige an Straßenrändern Lücken im Krötenzaunsystem geschlossen. Organisiert von der Unteren Naturschutzbehörde sind zwischen Schnepfenthal und Ernstroda sowie in Reinhardsbrunn Zäune gezogen worden.