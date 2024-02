Am 5. September rückten die Berufsfeuerwehr Gotha, die Freiwillige Feuerwehr Gotha und die Feuerwehr Ohrdruf zu einem Wohnungsbrand mit einer verletzten Person in Gotha aus. In einer Küche im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Die in der Wohnung befindliche Person konnte sich aus eigener Kraft retten, während von den Einsatzkräften eine Person einer höher gelegenen Wohnung aus dieser ins Freie begleitet werden musste. © Archiv | Uwe-Jens Igel