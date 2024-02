Gotha. Gastbeitrag: Nachruf auf den Unternehmer Siegfried Creutzburg aus Gotha. Was Otto Knöpfers Werk und die Dreigleichenlandschaft mit Siegfried Creutzburg verbindet.

Die Nachricht vom Tode des Gründers von Gotha Druck, Siegfried Creutzburg, erinnerte mich an Otto Knöpfer, den Maler aus Erfurt, und sein Wort: „Schnell ging es, und der Weg war holprig und gewunden.“ Als Knöpfer 1993 starb, zog es mich hinaus in die Landschaft der Drei Gleichen, die herrliche Stelle Thüringens, die Knöpfer immer wieder malte, zeichnete, aquarellierte. Nunmehr würde der liebevolle, vertraute Blick „ihres Künstlers“ diese Landschaft nicht mehr streifen und mir war in einem Moment so, als läge sie wie verwaist.