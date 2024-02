Schnepfenthal. Christine Nolte aus Jena zeigt vielseitige Arbeiten in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal. Rensteiglauf-Vater tritt als Vermittler auf.

Kunst und Sport verbinden sich mit der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal. Wechselnde Ausstellungen widmen sich beiden Dingen. Selten haben sich beide Aspekte mit einer Person, einer Künstlerin, verflochten, die ihre Arbeiten in der Halle ausstellt, wie jetzt mit Christine Nolte aus Jena. Sie malt nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern ist auch eine passionierte Rennsteigläuferin. Beim diesjährigen Halbmarathon werde sie wieder auf dem Höhenweg an den Start gehen. „Ich habe schon gemeldet“, verrät die ehemalige Pharmazie-Ingenieurin zur Vernissage in Schnepfenthal. Selbstverständlich trainiert sie laufend dafür.