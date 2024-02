Thüringens Innenminister Georg Maier (links) und SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken an der Seite von Michael Müller im Parteibüro in Waltershausen. Auf Müllers Haus in Schnepfenthal ist eine Woche zuvor ein Brandanschlag verübt worden. © Wieland Fischer / Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer