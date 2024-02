Goldbach. Das Flächennaturdenkmal bei Goldbach ist bei Spaziergängern beliebt. In den vergangenen Jahren waren die Teiche fast ausgetrocknet

Unser Leser Thomas Hönicke hat bei seinen Nordic-Walking-Touren dieses Foto vom Flächennaturdenkmal „Violen-Teiche“ bei Goldbach mit seiner Kamera festgehalten. Die Teiche liegen in der Nähe des Gothaer Krahn- und Steinberges und sind bei vielen Wanderern und Spaziergängern sehr beliebt. Auch Thomas Hönicke kommt jährlich bei seinen Touren durch den Landkreis Gotha an den Teichen vorbei.

Dabei sei ihm aufgefallen, dass die beiden Teiche seit vielen Jahren endlich wieder durch den häufigen Regen in den letzten Monate gut gefüllt sind. Das sei durch die Trockenheit der vergangenen Jahre lange nicht mehr der Fall gewesen. Jetzt hofft er, dass es in der nächsten Zeit auch so bleibt, damit sich die Spaziergänger oder Wanderer an diesem Kleinod der Natur erfreuen können.