Gotha. Ein Mann hat einen anderen in Gotha geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Freitagabend einem 35-jährigen Gothaer in der Lindemannstraße ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, entwendete der Schläger anschließend die Jacke des Gothaers.

Der Unbekannte konnte fliehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter Tel: 0361/78-0 unter Angabe der Bezugsnummer 56619/2024 zu melden.

red