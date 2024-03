Gotha. Zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen in Gotha ist die Polizei in der Nacht gerufen worden.

Zu einer Schlägerei ist die Polizei Samstagabend auf dem Coburger Platz nach Gotha gerufen worden. Wie die Polizei mitgeteilt, handelte es sich um zwei Männer, die eine körperliche Auseinandersetzung austrugen. Die 37- und 35-jährigen Männer erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Körperverletzung nach Veranstaltung

Nach einer Veranstaltung am Schützenplatz in Gotha gerieten am Sonntagmorgen zwei Männer in Streit. Dabei schlug nach Angaben der Polizei ein 24-Jähriger einen 23-Jährigen, der dadurch leicht verletzt wurde. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

