Hörsel. Ein vermisster Fünfjähriger sorgte im Landkreis Gotha am Freitag für einen größeren Polizeieinsatz. Auch Suchhunde kamen zum Einsatz.

In der Landgemeinde Hörsel im Landkreis Gotha suchte die Polizei am Freitagmittag einen fünf Jahre alten Jungen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war das Kind von zu Hause ausgebüxt. Ein Polizeihubschrauber, ein Suchhund und mehrere Wagen der Polizei Gotha machten sich auf die Suche nach dem Jungen.

Gegen halb 3 dann die gute Nachricht: Der Junge war lediglich bei einer Spielfreundin und konnte durch deren Mutter wohlbehalten zurück zu seiner Familie gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red