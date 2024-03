Bereits am 17. März hat das Bündnis Sahra Wagenknecht in Gotha die Kandidaten für den Gothaer Stadtrat und für den Kreistag des Landkreises Gotha nominiert. Kürzlich kamen sie in der Südstraße der Kreisstadt zu einer ersten Besprechung zusammen. Im Bild vorn Mike Creutzburg auf Listenplatz eins der Kreistagsliste und Vera Fitzke auf Listenplatz eins der Stadtratsliste. © Peter Riecke | Peter Riecke