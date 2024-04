Gotha. Von einem Firmengelände in Gotha wurden Kabelrollen mit Kupferkabeln gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 28. März, 14 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, Kupferkabel von einem Firmengelände in der Passauer Straße in Gotha gestohlen.

Die Kabelrollen mit Kupferkabeln haben nach Angaben der Polizei einen Wert von rund 70.000 Euro.

Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0084335/2024) entgegen.

red