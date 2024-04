Toralf Berger, Sybille Kranhold (beide von der Bürgerinitiative Großrettbach) und der Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen Jens Leffler (CDU) (von links) übergaben die Stellungnahmen zu den geplanten Windvorranggebieten an den Leiter der Planungsstelle Clemens Ortmann am Landesverwaltugsamt in Weimar. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser