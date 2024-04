Gotha-Uelleben. Tierfreunde brachten die beiden Fundtiere zum Tierschutz. Im Tierheim in Gotha-Uelleben werden sie aufgepeppelt und hoffen, dass sie von ihren Besitzern nach Hause geholt werden.

Wieder warten zwei Miezen im Tierheim „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben darauf, dass sie von ihren Menschen abgeholt werden. Der getigerte Kater wurde in Tröchtelborn gefunden. Er ist sehr dünn und könnte, so Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß, ein Bengalen-Mischling sein. Er wurde auf ungefähr sieben bis acht Jahre geschätzt. Der Kater ist menschenbezogen und verschmust, sodass man annehmen kann, dass er ein Zuhause hat.

Der gefundene Kater aus Tröchtelborn. © Kathrin Matthieß / Tierheim Uelleben | Kathrin Matthieß / Tierheim

Der rot-weiße Kater wurde in der Gothaer Philipp-Müller-Straße gefunden. Er wird auf ungefähr zwei bis drei Jahre geschätzt. Das junge Katerchen hat eine Verletzung am hinteren Ballen und humpelt dadurch etwas. Auch dieser Stubentiger ist sehr verschmust und mag Menschen.

Die zwei Findelkinder warten darauf, erkannt zu werden und wieder ihr Revier durchstreifen zu können. Auch Menschen, die etwas zu ihrer Herkunft sagen können, dürfen sich gern in der „Arche Noah“ melden.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755 425.