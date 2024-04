Georgenthal. Oltimer-Freunde treffen sich im Landkreis Gotha. Auch Teilehändler sind dabei. Warum der bekannte Dr. Emkus aus Gera mitmacht.

Nicht nur alte Trucks oder Limousinen gibt es am Mittwoch, 1. Mai, in Georgenthal zu sehen. Auch ein Internetstar hat sich für das Oldtimertreffen am Tag der Arbeit angekündigt. Der aus sozialen Medien bekannte „Dr. Emkus“ (bürgerlicher Name Markus Hanschke) aus Gera kommt vorbei, um die Spendentrommel zu rühren.

Von 9 bis 20 Uhr stellt der Geschäftsführer Christian Schneider das Thüros-Werksgelände in Georgenthal zur Verfügung. Veranstalter Marco Creutzburg freut sich auf zahlreiche historische Fahrzeuge. Noch mehr freut er sich, dass Thüros Markus Hanschke für das Treffen gewinnen konnte. Denn der Internetstar soll dafür sorgen, dass viel Geld für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz in einer Auktion zusammenkommt.

Auch interessant

Was Sie am Wochenende im Kreis Gotha erleben können Von Wieland Fischer

Aussteller müssen sich nicht vorab anmelden

„Das ist für ihn auch eine Herzensgeschichte“, sagt Creutzburg. Hanschke besucht und sammelt immer wieder für Kinderhospize. In Georgenthal will er laut Creutzburg auch eine seiner neuen Brillen mit seinem Logo für den guten Zweck versteigern. Die Versorgung des leiblichen Wohls übernimmt Thomas Krannich von Don BBQ aus Friedrichroda mit Burgern und vielem mehr. Thüringer Bratwurst werde es natürlich auch geben, so Creutzburg.

Aussteller müssen sich für das Oldtimertreffen in Georgenthal nicht anmelden. Einzige Bedingung ist, dass die Fahrzeuge 30 Jahre oder älter sind. Auch Teilehändler nehmen an dem Treffen teil. Zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr wird es eine Ausfahrt aller Oldtimer geben. Die Strecke beträgt rund 20 Kilometer.

Marco Creutzburg zufolge hat sich bereits ein Verein von Oltimer-Freunden angekündigt, die sich auf amerikanische Pickups spezialisiert haben. Deren ältester Wagen sei von 1948. Creutzburg selbst wird mit seinem Abschleppwagen Barkas B1000 dabei sein, welcher von der Dresdner Firma Schöps gebaut wurde.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha