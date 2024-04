Kreis Gotha. Festgottesdienst 30 Jahre Evangelische Grundschule Gotha. Wort zum Sonntag. Kantorei singt in Winterstein. Partnerschaftsvertrag mit Finnland wird in Luisenthal unterzeichnet. Quartiere in Gotha für Katholikentag in Erfurt gesucht. Quartiere für Katholikentag gesucht. Mal- und Zeichenkurs in Apfelstädt zu Thema Mensch und Tier. Kammerchor zu Gast in Langenhain

Festakt 30 Jahre Evangelische Grundschule Gotha

Die Evangelische Grundschule Gotha besteht jetzt 30 Jahren. Das ist am Freitag mit einem Festgottesdienst (hier die „Lebensgeister“ Chor der Grundschule) unter dem Motto „gemeinsam Brücken bauen“ gefeiert worden.

Schulleiterin Susanne Fiedler schlägt dabei eine Brücke in die Vergangenheit. Im August 1993 war die Schule als erste in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Thüringen eröffnet worden. Die Eltern-Initiativgruppe „Soziales Lernen“ hatte das nach zweijähriger Vorbereitungszeit erwirkt. Was damals mit 30 Kindern begann, hat sich zu einer anerkannten und gefragten Schule entwickelt, in der heute 280 Mädchen und Jungen unterrichtet werden, seit 2005 an der Wolfgangwiese. Dabei sind Gräben überwunden und Brücken gebaut worden, so Fiedler. wifi

Wort zum Sonntag: „Gott ist größer als unser Herz“

Stephan Weise

An diesem Sonntag wird in den katholischen Gottesdiensten ein interessanter Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief verlesen. Im 3. Kapitel, Vers 18-24 geht es im Kern darum, dass wir uns nicht klein und schuldig vor Gott zu fühlen brauchen, auch wenn wir uns selbst manchmal verurteilen: „Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß.“

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde Gotha. © Archiv | Evelyn Hafemann

Mensch zu sein, bedeutet auch fehlerhaft und unvollkommen zu sein. Nur allzu oft haben sich Gläubige selbst klein gemacht vor Gott. Auch Martin Luther hat sich lange mit der Frage gequält, wie es denn nur gelingen kann, vor Gott ein gerechtes Leben zu führen. Die Erkenntnis aus seinem Bibelstudium, dass wir Christen bereits erlöst sind, hat ihn tief beeindruckt und sein Leben nachhaltig verändert. Gott ist barmherzig, er vergibt und er möchte nicht, dass wir uns vor ihm klein machen. Im Vers 21 steht, dass wir gegenüber ihm „Zuversicht“ haben. Das griechische Wort im Originaltext dafür heißt „parrhesia“. Man kann dieses Wort auch mit „Freimut“ übersetzen. Es klingt für uns ungewöhnlich, sagt aber doch sehr viel mehr aus. Freimut steht für aufrichtig, mutig, klar und stark, in bester Bedeutung selbstbewusst!

Gott, der Menschenfreund ist größer als unser Herz. Er schenkt uns Freimut. Wir können ihm als Gläubige lebensbejahend, aufrecht und dankbar begegnen.

Kantorei singt in Winterstein

Am Sonntag, 28. April, 17 Uhr ist in der Johanneskirche zu Winterstein die Concordiakantorei aus Ruhla zu erleben. Unter Leitung von Kantorin Anna Fuchs-Mertens aus Eisenach begleitet sie einen musikalischen Gottesdienst am „Singesonntag“ Kantate. Alexander Koch begleitet die Sängerschar am Klavier. Die Gottesdienstleitung hat Pastorin Christiane Kleditz, die Predigt hält Pastorin Tonimaria Kalkbrenner. red

Mal- und Zeichenkurs in Apfelstädt zu Thema Mensch und Tier

Der Mal- und Zeichenzirkel Erfurt lädt am 4. Mai ab 13 Uhr zum Mal- und Zeichenkurs in den idyllischen Pfarrhof in Apfelstädt ein. Thema ist in diesem Jahr die Beziehung des Menschen zu Tieren. Unter Anleitung können Kunstinteressierte sich in verschiedenen Techniken ausprobieren. Zum Abschluss wird um 16 Uhr in beiden Räumen der Apfelstädter Pfarrscheune eine Ausstellung mit Kunstwerken eröffnet, die die Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels in den letzten Wochen und Monaten geschaffen haben.

Die Ausstellung kann bis Mitte September besichtigt werden. red

Delegation aus der finnischen Partnerkirche in Luisenthal

Eine Delegation der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands ist bis 29. April in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) zu Gast. Bischof Matti Salomäki und Propst Jukka Helin kommen aus der Diözese Lapua im Westen Finnlands. Höhepunkt des Besuches ist am Samstag, 27. April, in Luisenthal im Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf die Unterzeichnung eines neuen Partnerschaftsvertrages zwischen Bischof Matti Salomäki und Friedrich Kramer, Landesbischof der EKM. Zuvor sind die Gäste in Erfurt unterwegs, im Anschluss werden sie in Magdeburg bei den Ordinations-Feierlichkeiten der EKM dabei sein.

Die Partnerschaft zur Diözese Lapua wurde 1986 durch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen begründet und nach der Fusion mit der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen weitergeführt. 2017 wurde der letzte Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Jetzt soll er erneuert werden.

Im Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf besuchen die Gäste eine Sitzung des Landeskirchenrates. Am 27. April ist in Luisenthal nach einem Gottesdienst (Beginn: 8.45 Uhr) in der Herzog-Alfred-Gedächtniskirche mit Superintendent Wolfram Kummer ein Festakt zur Vertragsunterzeichnung zwischen der EKM und der Diözese Lapua durch Landesbischof Friedrich Kramer und Bischof Matti Salomäki geplant.

In der Partnerschaft sollen Austausch und Begegnung auf allen Ebenen kirchlichen Lebens sichtbar und von beiden Kirchen gepflegt werden, insbesondere durch Kontakte zwischen Gemeindegliedern, Ehren- und Hauptamtlichen. Im Oktober 2024 wird dazu eine Delegation aus Lapua in der EKM zu Gast sein und konkrete Schritte vorbereiten. red

Quartiere für Katholikentag gesucht

Der 103. Deutsche Katholikentag wird vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in Erfurt ausgerichtet. Für die zu erwartenden Tausenden Besucher werden Quartiere gesucht, auch im Kreis Gotha. Die katholische Kirchgemeinde Gotha will das Gemeindehaus Moßlerstraße für eine Jugendgruppe aus Wuppertal herrichten, das Pfadfinderzentrum Drei Gleichen ein Zeltlager mit Jurten. Harald Ipolt von der Kirchgemeinde Gotha weist darauf hin, dass auch Privatunterkünfte zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen unter Telefon: 0361/5589 8106, E-Mail: helfen@katholkikentag.de red

Kammerchor zu Gast in Langenhain

Die Kirchgemeinde in Langenhain lädt zu einem Konzert in die St.-Maria-Magdalena-Kirche ein. Am Sonntag, 28. April, erklingt um 14 Uhr zum Gottesdienst viel Musik. Es singt ein Doppelquartett des Kammerchores aus Wernigerode. Die Sängerinnen und Sänger waren schon mehrfach zu Gast und freuen sich mit der Kirchgemeinde wieder auf viele Besucher, die auf diese Weise den Sonntag „Kantate“, zu deutsch „Singet!“ begehen können, berichtet Waltershausens Pastorin Anne-Katrin Kummer. red