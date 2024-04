Landkreis Gotha. Eine Baustelle im Kreis Gotha braucht mehr Zeit. Mehrere Feuerwehren bekommen neue Fahrzeuge. Bürgermeisterkandidaten stellen sich bei einem Podium vor.

Feuerwehrparade vor Schloss Reinhardsbrunn

Sechs große Feuerwehrautos stehen vor Schloss Reinhardsbrunn. Es handelt sich um keinen Großeinsatz während laufender Sanierungsarbeiten, sondern um eine Präsentation vor imposanter Kulisse. Der Landkreis Gotha und der Saale-Holzlandkreis übergeben gemeinsam beschaffte Fahrzeuge an Freiwillige Feuerwehren.

Vier davon sind für Floriansjünger des Gothaer Landes bestimmt. Die Feuerwehren Tambach-Dietharz und Friedrichroda erhalten je ein Tanklöschfahrzeug 3000 (Kosten jeweils 370.000 Euro, bei einem Landeszuschuss von 93.500 Euro), so Landrat Onno Eckert (SPD). Rüstwagen (je 660.000 Euro/Landeszuschuss 187.000 Euro) sind an die Feuerwehren Neudietendorf und Waltershausen übergeben worden. Angesichts der großen Gesamtsumme nun noch mal vor Schloss Reinhardsbrunn.

Vollsperrung verlängert

Die Straßenbauarbeiten auf der Landstraße 1024 brauchen noch mehr Zeit. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte, muss die Straße ab Ortsausgang Bad Tabarz bis auf Höhe Inselsberg bis Freitag, 3. Mai, für sämtlichen Durchgangsverkehr voll gesperrt bleiben. Kraftfahrer werden über die Bundesstraße 88, Friedrichroda, Landstraße 1026, Heuberg, Kleinschmalkalden und die Landstraße 1127 nach Brotterode und umgekehrt umgeleitet. Ursprünglich war vorgesehen, die Arbeiten bis zum 30. April abzuschließen.

Der Inselsberg ist derzeit nicht aus Richtung Bad Tabarz erreichbar. © Archiv | Wieland Fischer

Fahrbahnsanierung in Apfelstädt

Arbeiten an der Fahrbahn finden in Apfelstädt in den Straßen „Am Dorfgraben“ und in der südlichen „Sülzenbrücker Straße“ in der Zeit von Montag, 29. April bis Anfang Juli, statt. Wie das Bauamt der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt weiter mitteilt, werden zwei Schichten eines Splitt-Emulsion-Gemisches aufgetragen, um die Oberfläche zu versiegeln.

Im Vorfeld würden brüchige Stellen in der Straße repariert. Ebenso sollen defekte Borden und Rinnenplatten ausgewechselt werden. Die Kanaldeckel sowie die Kappen für Hausanschlussleitungen, Schieber und Hydranten sollen auf Niveau gebracht werden.

Des Weiteren müssen einige Regeneinläufe wieder auf Straßenniveau angehoben werden. Zum Ende der Maßnahme soll die Fahrbahnmarkierung in der Sülzenbrücker Straße erneuert werden.

Die Baustelle wird unter einer halbseitigen Straßensperrung erfolgen, sodass man die betreffenden Straßen weiterhin befahren kann. Die Zufahrt zum Nettomarkt und zu den Firmen im Gewerbegebiet ist jederzeit möglich, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Bauamt bittet darum, dass Anwohner während der Bauzeit ihr Fahrzeug in den umliegenden Straßen abstellen, da die Zufahrt zu den Grundstücken nicht zu jeder Zeit gewährleistet werden kann.

Besondere Vorsicht in Gotha geboten

Autofahrer müssen am Donnerstag, 2. Mai, etwas vorsichtiger durch Gotha fahren. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kommt es zu notwendigen Überprüfungen von Lichtsignalanlagen. An der Ampel an der Kreuzung der Gadollastraße und der Bürgeraue sollen die Wartungsarbeiten von 9 bis 15 Uhr dauern. Die Prüfung der Anlage an der Kreuzung Leinastraße und Krusewitzstraße dauert voraussichtlich von 8 bis 15 Uhr. Die Stadt bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.

Podium in Friedrichroda

In vier Wochen wählt der Landkreis Gotha seine Kommunalvertreter. Dazu organisiert unsere Zeitung gemeinsam mit Oscar am Freitag Podiumsdiskussionen mit Kandidaten. Am Montag, 29. April, findet der nächste Austausch mit den Bewerbern für das Bürgermeisteramt in Friedrichroda statt. Die Diskussion im WOMO-Bahnhof beginnt um 19 Uhr. Mit dabei sind Hans-Georg Creutzburg (CDU) und Kay Brückmann von der Vereinigten Bürgerinitiative. Der Abend wird von Maik Schulz moderiert. Das Gespräch wird aufgezeichnet und später online abrufbar sein.

