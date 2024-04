Landkreis Gotha. Unbekannte beschädigen eine Straßenbahn in Gotha mit Metallkugeln. Zwei Frauen verletzen sich bei einem Unfall. Ein Mann fährt unter Drogen E-Scooter.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen wirkten laut Polizei am Dienstag, 9. April, gegen 17.15 Uhr mit kleinen Metallkugeln auf eine fahrende Straßenbahn in Gotha ein. Die Straßenbahn fuhr in Richtung Huttenstraße und war zu diesem Zeitpunkt auf Höhe eines Parkhauses in der Gartenstraße.

Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ungefähr 1500 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen zu den Geschehnissen. Insbesondere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Gartenstraße sowie im Parkhaus aufhielten, werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha mit der Bezugsnummer 0091046/2024 unter Telefon: 03621/781 124 in Verbindung zu setzen.

Im Drogenrausch mit E-Scooter in Gotha unterwegs

Die Polizei führte am Mittwochabend Verkehrskontrollen im Kunstmühlenweg in Gotha durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 33-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des Mannes nicht versichert war. Zudem wurde ein Drogenvortest bei dem 33-Jährigen durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain.

Die Beamten stoppten die Weiterfahrt mit dem E-Scooter und ordneten eine Blutentnahme an. Ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Zwei Frauen bei Unfall in Drei Gleichen verletzt

Zwei Frauen wurden am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 2147 zwischen Wandersleben und Seebergen leicht verletzt. Eine 21-jährige Autofahrerin wollte einen Pkw einer 32-Jährigen überholen und stieß während des Vorgangs seitlich mit dem Fahrzeug zusammen.

Laut Angaben der Polizei kam die 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt.

