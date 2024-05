Vier Tage Halli Galli in Gothas Innenstadt: Auch das gehört zum Gothardusfest. Die Band „got(h)acoustic“ will am Sonntag, ab 14.45 Uhr, mit Irish Folk, Bluegrass und Hard Rock alle Fans handgemachter Klänge beglücken; hier bei ihrem Auftritt zum Gothardusfest 2023. © unke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel