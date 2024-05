Gotha. Reparaturarbeiten sorgen für Einschränkungen am Kreisverkehr Hersdorfplatz in Gotha. In der Innenstadt ist zugleich Beginn einer großen Baumaßnahme. Parkplatz an der Kreissparkasse entfällt.

Vollsperrung am Kreisverkehr in Gotha

Aufgrund notwendiger Kanaldeckelreparaturen wird von Montag, 6. Mai, bis Mittwoch, 8. Mai, am Kreisverkehr Hersdorfplatz die Ausfahrt in Fahrtrichtung Bad Langensalza für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, erfolgt eine Umleitung über die Kindleber Straße, Pfullendorfer Straße und Bufleber Straße. Im Zuge der Arbeiten kommt es ebenfalls zu Einschränkungen im ruhenden Verkehr, Anwohner werden um Verständnis gebeten. red

Straßenerneuerung in Gothas Innenstadt

Ab Montag, dem 6. Mai beginnt der erste Bauabschnitt der Komplexbaumaßnahme „Erneuerung der Verkehrsanlagen – Margarethenstraße“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die erste Gesamtsperrung bezieht sich auf den Abschnitt von der Erfurter Straße bis vor den Kreuzungsbereich Erfurter Wall. In dieser Zeit ist der Fahrzeugverkehr aus Richtung Gerbergasse nur bis zum Erfurter Wall möglich. Die Fußgänger werden nach jeweiligem Baufortschritt an der Arbeitsstelle entlanggeführt.

Es kommt zu Einschränkungen im ruhenden Verkehr, insbesondere auf der östlichen Seite des Kreissparkassengebäudes. Diese Parkfläche wird für die Baustelleneinrichtung benötigt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis August 2026 dauern. red