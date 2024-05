Kreis Gotha. Gothaer Berggarten wird 125 Jahre alt. Buffet zum Tag der Pflege für Diakonie-Mitarbeiter. Gothaer Seniorenzentrum feiert 15-Jähriges. Vollsperrung zwischen Ballstädt und Westhausen. Kreisverkehr wird in Gotha eingerichtet. Blasmusiknachmittag in Gräfenhain. Führungen im Schloss Friedenstein abgesagt. Gothas Stadtradeln geht in die nächste Runde.

Gothaer Berggarten wird 125 Jahre alt

Am 10. Mai 1874 eröffnete der Wirt Otto Bertuch auf dem Kranberg sein Restaurant „Berggarten“, das auch 125 Jahre später zu den beliebtesten Ausflugslokalen der Stadt Gotha und ihrer Gäste zählt. Damit war in direkter Nähe zur Stadt eine weitere Ausflugsattraktion entstanden, die ganz den Plänen des Stadtrates um Oberbürgermeister Otto Liebetrau entsprach „angenehme, lohnende und zugleich bequeme Ausflüge in der Nähe der Stadt“ zu schaffen.

1873 hatte die Stadt Gotha für 2800 Taler das 4,12 Hektar große Gelände erworben, das 1794 von Ernst Friedrich Arnoldi angelegt wurde. Die einst unbewaldeten Anhöhen rund um Gotha wurden ab dem 19. Jahrhundert zu Gärten und Waldparzellen verwandelt.

Der 1872 gegründete Verschönerungsverein war der Stadtverwaltung ein wichtiger Partner bei der Gestaltung und Zugänglichkeit des Galberges und Seeberges. Der Ankauf des Berggartens war möglich, weil dieser schon am 7. Juni 1873 dem Verschönerungsverein in Obhut übergeben wurde. Die Promenadenwege baute der Verein.

1897 schuf die Stadt am Kranberg den sogenannten Stadtpark und die Obstplantage „In der Klinge“. Die hohe Popularität, die dieser Höhenzug in Gotha genießt, kam erstmals 1828 zum Ausdruck, als sich hunderte Bürger für den Bau des Bürgerturmes in Erinnerung an den abgerissenen Arnolditurm einsetzten, der 1830 eröffnet werden konnte und heute ein wichtiges Ausflugsziel darstellt.

Die Stadt widmet sich im Jubiläumsjahr „125 Jahre Berggarten“ besonders diesem Teil Gothas, denn mithilfe der Bundesregierung wurde ein Förderprogramm erkämpft, das bis zu einer Million Euro für die ursprüngliche Gestaltung des Areals als Erholungszentrum bereitstellt.

Noch bis 30. Juni läuft die Bürgerbeteiligung zum Gartendenkmal „Stadtpark – Arnoldigarten“ mit einer Online-Befragung. Am 31. Mai sollen in einem Bürgerdialog alle Fragen und Anregungen der Bürger zur Neugestaltung aufgenommen werden. red

Buffet zum Tag der Pflege für Diakonie-Mitarbeiter

Mit einem leckeren Buffet, Fingerfood, Bratwürsten und der Pflanzung eines Mehlbeerenbaumes will sich das Diakoniewerk Gotha in den nächsten Tagen bei seinen 280 Mitarbeitern bedanken. Das teilte Kati Wüstemann, Referentin Pflegeentwicklung, anlässlich des Tages der Pflege, der am Sonntag, 12. Mai, begangen wird, mit. „Wir möchten zeigen, wie sehr wir das herausragende Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen wertschätzen und anerkennen“, sagt Wüstemann.

An sieben Standorten im Kreis Gotha geben Pflegefachkräfte, Pflegekräfte, Soziale Dienste und Hauswirtschaftskräfte ihr Bestes. Sie arbeiten in der ambulanten Pflege in Sozialstationen, Seniorentagespflege, Seniorenheimen oder Betreuten Wohnen.

„Arbeit soll Spaß machen, sinnstiftend sein und der Wohlfühlaspekt darf nicht zu kurz kommen“, erklärt Geschäftsführerin Kathrin Scharffenberg. Mit digitaler Technik und innovativen Konzepten werde in den Einrichtungen Wert auf familienfreundliche und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen gelegt. Die Work-Life-Balance der Mitarbeiter wird aktiv unterstützt. Es gibt kostenfreie Ferienbetreuung, Kinderzulage, Kneipp-Gesundheitsangebote, Firmenevents und Teamcoachings.

Wüstemann: „Die Zahl der pflege- und hilfebedürftigen Menschen wächst im Kreis Gotha kontinuierlich an. Wir sind Teil einer Gemeinschaft von 28 Millionen berufstätigen Pflegenden weltweit.“ red

Gothaer Seniorenzentrum feiert 15-Jähriges

Sein 15-jähriges Jubiläum feierte das Azurit-Seniorenzentrum in Gotha, das seinen Standort im Heutal hat. Am 1. Mai 2009 wurde das Haus neu eröffnet, sagt Hausleiter Mohammed Mahrousseh. Geändert habe sich in den vergangenen 15 Jahren vor allem das Klientel. So bleiben inzwischen viele ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause, sodass in den Seniorenzentren viele betagte und kranke Menschen oder Menschen mit Demenz leben.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (links) gratuliert Hausleiter Mohammed Mahrousseh zum 15-jährigen Bestehen des Azurit-Seniorenzentrums in Gotha. © Sabrina Citius | Sabrina Citius

Deshalb stellen für die Bewohner Projekte mit Schulen und Kindergärten, Konzerte oder Gourmet-Abende immer wieder Höhepunkte dar. So auch zur Jubiläumsfeier des Seniorenzentrums, zu der auch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) vorbeischaute. Die Mitarbeiter des Hauses sollen am 30. August bei einer After-Work-Party einen extragroßen Dank für ihre Arbeit erhalten. red

Vollsperrung zwischen Ballstädt und Westhausen

Die Kreisstraße 7 zwischen Ballstädt und Westhausen wird vom 13. bis 17. Mai voll gesperrt. Auf dem Abschnitt sollen die Banketten erneuert werden. Die Straßenbreite macht dabei eine Vollsperrung unumgänglich. Der Verkehr wird über Warza, Bufleben und Hausen umgeleitet. red

Kreisverkehr wird in Gotha eingerichtet

Vom 14. bis 15. Mai soll der Kreisverkehr „Platz der deutschen Einheit“ in Gotha eingerichtet und markiert werden. Das teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Die Regelung des Verkehrs erfolgt während der Arbeitszeit über eine Baustellen-Lichtsignalanlage.

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten muss die Zufahrt zum Mohrenberg sowie der Einmündungsbereich Mohrenstraße zwischen Mühlgrabenweg und Hoher Sand für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung zum Mohrenberg erfolgt über die Gotthardstraße und Kastanienallee. Die Einbahnstraßenregelung im Mohrenberg wird für die Zeit der Bauarbeiten aufgehoben.

Aus Richtung Langensalzaer Straße wird der Verkehr in Richtung Zentrum über Steinstraße, Lassallestraße, Oststraße, Schlichtenstraße und Seebergstraße geführt. Aus Richtung Friemarer Straße kommend erfolgt die Umleitung über Hohen Sand, Schlichtenstraße und Seebergstraße. Die Zufahrt zum Parkplatz Mühlgrabenweg (ehemals ZOB) bleibt aus Richtung Friemarer Straße gewährleistet. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. red

Blasmusiknachmittag in Gräfenhain

Blasmusik ist und bleibt Kultur und ein fester Bestandteil der Unterhaltung. Deshalb laden die Mädels der Kirmesgesellschaft Gräfenhain auch in diesem Jahr an ausgewählten Sonntagen zu ihren Blasmusiknachmittagen ein. Bei selbstgebackenem Kuchen, einer Tasse Kaffee und Getränken zur Abkühlung kann man von 15 bis 17 Uhr auf der Schönen Aussicht in Gräfenhain bei Trompetenklängen das Wochenende ausklingen lassen.

Los geht es am Sonntag, 12. Mai, mit den Gräfenhainer Blasmusikanten. Am 7. Juli spielt das Blasorchester aus Wölfis und am 1. September das Blechorchester aus Stützerbach. Die Mitglieder der Gräfenhainer Kirmesgesellschaft freuen sich auf ihre Gäste und hoffen, durch ihre gemeinnützige Arbeit das Leben in der Gemeinde ein Stück lebendiger und bunter machen zu können. red

Führungen im Schloss Friedenstein abgesagt

Krankheitsbedingt müssen die beiden öffentlichen Kurzführungen durch Schloss Friedenstein („Den Friedenstein entdecken“, 11 Uhr) und das Herzogliche Museum („Weltkunst entdecken“, 13 Uhr) am Sonntag, 12. Mai, abgesagt werden. Das teilte die Pressestelle der Friedenstein-Stiftung Gotha mit.

Die Sonderführung durch die laufende Jahreshauptausstellung „S.O.S. Grünes Herz. Unsere Natur im Wandel“ findet aber statt. Um 14 Uhr nimmt Kuratorin Josephine Franke Interessierte mit auf eine Reise durch die Veränderungen der heimischen Landschaften und Ökosysteme. Die Führung ist kostenlos, der Eintritt ins Herzogliche Museum beträgt acht Euro, ermäßigt vier Euro.

Die nächste Möglichkeit, den Friedenstein im Rahmen einer Kurzführung kennenzulernen, haben die Besucher am kommenden Sonntag, 19. Mai, zur gleichen Uhrzeit. red

Gothas Stadtradeln geht in die nächste Runde

Am 1. Juni startet wieder die Klimakampagne Stadtradeln in Gotha. Bis zum 21. Juni sind Kommunalpolitiker und Bürger dazu aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln.

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team gutschreiben.

Beim Stadtradeln sollen an 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Das Klima-Bündnis zeichnet die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und Kommunen mit den meisten Radkilometern aus. Vor Ort will Gotha die drei fleißigsten Teams beim Stadtradeln auszeichnen. Deshalb ruft Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) alle Radbegeisterten auf, sich zu beteiligen.

Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de oder unter der E-Mail-Adresse: a.meyfarth@gotha.de. red