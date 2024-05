Gotha. Ein Mann ist tot in einer Wohnung in Gotha gefunden worden. Da eine nicht natürliche Todesursache festgestellt wurde, hat die Polizei ein Foto veröffentlicht und sucht Zeugen.

Ein 44 Jahre alter Mann ist bereits am 29. April tot in einer Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße in Gotha gefunden worden. Die Kriminalpolizei Gotha bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung des nicht natürlichen Todesfalls.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen und rechtsmedizinischen Untersuchungen sei eine nicht natürliche Todesursache festgestellt worden, die Erkenntnisse für ein Fremdverschulden erbracht hätten, teilt die Polizei in Gotha mit. Die Staatsanwaltschaft Erfurt habe ein Strafverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet.

Der Verstorbene kann wie folgt beschrieben werden:

173 cm groß und 70 kg schwer

schlanke Gestalt

Stirnglatze

Tätowierungen auf beiden Armen

Bekleidung: beigefarbenes T-Shirt, schwarze Jogginghose

Ein Foto des Mannes polnischer Abstammung hat die Polizei hier veröffentlicht.

Die Polizei hat folgende Fragen:

Wer hat den Geschädigten vom Samstag, 27.04.2024, 12 Uhr, bis Sonntag, 28.04.2024, 19 Uhr, gesehen?

War die Person in Begleitung anderer Personen? Wenn ja, können Angaben zur Identität derer gemacht werden?

In welchen Läden/Märkten war die Person im Zeitraum einkaufen?

Welche Lebensgewohnheiten sind zu der Person bekannt?

Welche Anlaufpunkte/Lokalitäten hat die Person aufgesucht?

Wer hat im benannten Zeitraum im Stadtgebiet von Gotha Auseinandersetzung / Streitigkeiten von Personen wahrgenommen, die mit dem vorliegenden Sachverhalt in Verbindung stehen können?

Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0110203/2024)

entgegen.

red