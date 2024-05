Drei junge Männer werden auf ihrer Männertagstour im Kreis Gotha überrascht und schießen ein tierisches Selfie. Dirk Bernkopf wünscht dem Hornträger ein langes Leben.

Kommen drei junge Männer von ihrer Männertagstour zurück und behaupten, mitten im Thüringer Wald eine in den Felsen kletternde Ziege gesehen zu haben.

Leser dieser Zeitung wissen, dass das keinesfalls ein Trugbild übermäßigen Alkoholgenusses war. Die Ziege im Lauchagrund bei Bad Tabarz ist spätestens seit unserer Veröffentlichung kein Phantom mehr.

Leser rufen in der Redaktion an und schildern ihre tierischen Begegnungen. So unternahm Max Albrecht am Himmelfahrtstag mit seinen Freunden Maximilian Flips und Moritz Stefan Hommel eine 13-Kilometer-Wanderung rund um Bad Tabarz. Als die drei Jenaer Rast am Hirschstein machten, hörten sie plötzlich lautes Gebimmel. „Das stand plötzlich die Ziege vor uns und fraß Blätter von einem Baum“, berichtet der 22-Jährige. „Wir haben dann schnell ein Gruppenbild mit der Ziege gemacht.“ Diesen Schnappschuss möchten sie gern mit unseren Lesern teilen.

Dirk Bernkopf wünscht dem Hornträger ein langes Leben. © Archiv | Dirk Bernkopf

Christina und Klaus-Dieter Fischbach aus Erfurt haben die Ziege schon am 6. April gesehen, aber ihr Beweisfoto leider gelöscht. Die Begegnung bleibt aber unvergessen.