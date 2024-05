Friedrichroda. In Friedrichroda gab es in der Nacht zum Donnerstag eine Explosion in einer Bankfiliale. Das Gebäude wurde stark beschädigt.

Am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr gab es in Friedrichroda im Landkreis Gotha eine Explosion in einer Bankfiliale. Wie die Polizei informierte, hörten Anwohner ein lautes Knallgeräusch aus einer Bankfiliale. Die Polizei stellte kurze Zeit später fest, dass das Gebäude starke beschädigt wurde.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei der dortige Geldautomat gesprengt worden, hieß es von der Polizei. Die Täter seien bislang unbekannt und auf der Flucht. Personen seien nicht verletzt worden. Angaben zum Beutegut oder Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Kriminalpolizei Gotha sowie die Tatortgruppe des Thüringer Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. (red)

