Gotha-Uelleben. Das Tierheim Gotha-Uelleben sucht den Besitzer eines aufgefundenen kleinen Hundes. Es wird um Hinweise zu seinem Zuhause gebeten.

Ein kleiner Hund, vermutlich der Rasse Pekinese, wurde am 18. Mai in der Reuterstraße in Gotha gefunden. Wie die Mitarbeiter des Tierheims „Arche Noah“ im Ortsteil Uelleben bestätigen, sei es ein Rüde, der auf knapp einem Jahr geschätzt wird.

Der kleine Kerl hatte ein Halsband um, ist aber nicht gechipt. Er wurde ins Tierheim gebracht, allerdings hat bisher niemand nach ihm gefragt. Aus diesem Grund werden die Hundebesitzer oder Menschen gesucht, die etwas zu seiner Herkunft sagen können.

Hinweise erteilt das Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621 / 755425.

rit