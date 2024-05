Kreis Gotha. Vortrag zum Schmuck bei Vogelnestern. Chorfestival „InCantare“ im Kurpark Winkelhof Bad Tabarz. Open-Air-Konzert auf dem kleinen Hörselberg.

NABU-Vortrag „Teddys für den Rotmilan – Nistplatzschmuck bei Vögeln“

Der NABU-Kreisverband Gotha lädt für Freitag, 24. Mai, ab 19 Uhr, in die Aula der Gothaer Myconiusschule (Bürgeraue 23), zum Lichtbildervortrag „Teddys für den Rotmilan – Nistplatzschmuck bei Vögeln“ ein. Referentin Susanne Löw spricht über ein spannendes, aber wenig bekanntes Thema: Den Schmuck von Vogelnestern. So schmücken zahlreiche Vogelmännchen ihr Nest mit verschiedenen bunten und teils kunstvoll arrangierten Objekten, um Weibchen von sich zu überzeugen. Manche Schwarzmilane, eine Greifvogelart, setzen dagegen auf eine spezielle Dekoration, um Rivalen vor dem Revierbesitzer zu warnen: Sie polstern ihr Nest umfangreich mit weißem Plastikmüll aus, wie beispielsweise Ornithologen der Estacíon Biológica de Doñana in Sevilla beobachtet haben. Die eingetragenen Kunststoffe teilten Konkurrenten mit, wie dominant und wehrhaft der ortsansässige Milan ist und welche ökologische Qualität sein Territorium aufweist, so die Biologen. Sie senden also eindeutige Signale aus, damit die Tiere überflüssige Kämpfe vermeiden: Denn umherstreifende Männchen, die noch kein eigenes Revier etablieren konnten, versuchen bisweilen aggressiv die ursprünglichen Besitzer zu vertreiben und ihr Gebiet zu übernehmen. Der Eintritt ist frei. red

Open-Air-Konzert auf dem kleinen Hörselberg

Handgemachten Deutschrock präsentiert am Sonntag, 26. Mai, ab 14 Uhr, ein Ableger der bekannten Erfurter Band „Kirsche & Co“ vor dem Gasthaus auf dem kleinen Hörselberg bei Wutha-Farnroda. Andreas „Kirsche“ Kirchner hat zusammen mit seinen Freunden und Kollegen Klaus Müller von „Baczko“ (Akustik Gitarre) und Olaf Köhler (Percussion) vor vier Jahren ein Akustikprojekt ins Leben gerufen. Mit von der Partie sind Kirsche`s Ehefrau Silke (Akustik Bass und Gitarre) und Michael Wurschi, Keyboarder der Bluedogs, an Klavier und Orgel. Die Band spielt sowohl Klassiker als auch eher unbekannte Stücke von „Kirsche & Co.“ und Titel von Rio Reiser in einer Stilistik zwischen Rock`n Roll, Folk, Country und Blues.

Als „Kirsche & Co Akustik Band“ ist die Formation nur sehr selten zu erleben. red

Chorfestival „InCantare“ im Kurpark Winkelhof Bad Tabarz

Was bis vor fünf Jahren noch das Kreissängertreffen des Chorverbandes WestThüringen war, ist seit 2017 das „InCantare“. Der Verband zählt 55 Mitgliedschöre und möchte sich erneut seinen Zuhörerinnen und Zuhörern präsentieren. Am Wahlsonntrag können diese eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen der Chormusik erleben.

Austragungsort für das 7. „InCantare“-Chorfestival Westthüringen ist Bad Tabarz. Die Veranstaltung beginnt 11 Uhr im Kurpark Winkelhof mit der Begrüßung der Chöre und Gesangsgruppen durch die Organisatoren, einigen Hinweisen zum Ablauf, eventuell einem kleinen WarmUp und gegen 11.15 Uhr dann mit den Auftritten der ersten Chöre.

Zum Chorfestival sind auch „überregionale“ Chöre eingeladen.

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Zusätzlich steht für die darbietenden Chöre an der Bühne kostenfrei Wasser zur Verfügung. red

Szenische Lesung im Gothaer Ekhof-Theater

Die Schriftsteller Claudia Michelsen und Thomas Thieme gastieren am Samstag, 15. Juni, ab 19 Uhr, mit einen szenisch-musikalische Lesung im Ekhof-Theater Gotha. Hier bringen sie Teile aus dem Stück „Fünf Stellvertreter“ von Alexander Pfeuffer zu Gehör unter dem Titel: „Papst, Briefe, Schicksale.“ Musikalische begleitet wird der Abend von Alexej Barchevitch, 1. Konzertmeister der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach.

Viele Tausend Jüdinnen und Juden flehten während der NS-Diktatur den Heiligen Stuhl um Hilfe an. Diese Bittbriefe lagerten viele Jahre verschlossen in den vatikanischen Archiven und wurden der Forschung erst kürzlich zugänglich gemacht. Fünf auf Basis von Originaldokumenten aus diesem Bestand sind Teil des Stücks „Fünf Stellvertreter“ von Alexander Pfeuffer, das – 60 Jahre nach der Premiere von Rolf Hochhuths „Der Stellvertreter“ – auch die Rolle von Papst Pius XII. in einen künstlerisch sehr ansprechenden Werk neu beleuchtet. Im Zentrum stehen die fünf Opfer und ihre Schicksale, an die erinnert wird, stellvertretend für die Millionen, die in der Shoah verfolgt und ermordet wurden. Der Ilse Holzapfel-Stiftung ist auf der Grundlage der Forschungsergebnisse von Prof. Huber Wolf von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ein kulturelles Highlight gelungen.

„Rolf Hochhuth hat als weltweit erster Autor überhaupt die Verstrickungen von Papst Pius XII. und seiner Kurie mit dem Holocaust thematisiert. Aktive Unterstützung durch Unterlassung für Menschen, die in größter Lebensgefahr und Not waren, haben die Jahre von Papst Pius XII. maßgeblich geprägt. Rolf Hochhuth und auch Fritz Bauer, der damals den Auschwitz-Prozess vorbereitete, waren früh Aufklärer und Mahner zugleich“, stellt der Vorstandsvorsitzende der Ilse-Holzapfel-Stiftung, Mike Wündsch, fest, die in Gotha einen Sitz hat.

Neben der Witwe von Rolf Hochhuth, Johanna Binger-Hochhuth, haben auch der preisgekrönte Drehbuchautor Alexander Pfeuffer („In aller Freundschaft“, „Polizeiruf 110“) und die erfolgreiche Autorin und Grimme Preisträgerin Annette Hess („Ku`damm 56 ff“, „Weißensee“) ihr Kommen zugesagt. red

Gotha liest – Vorleser und stille Leser gesucht

Unter dem Motto „Gotha liest“ wird am 30. Mai, von 14 bis 16 Uhr, in der Innenstadt gelesen. Egal ob leise, die eigene Lektüre oder vorlesend für Passanten in der Altstadt, sollen die Bänke und Sitzmöbel zum Lesen genutzt werden.

Das Projekt Lebendige Lesewelt vom Verein „art der stadt“ in Kooperation mit der Stadtbibliothek Heinrich Heine fördert das Lesen und den vielfältigen Umgang mit dem geschriebenen Wort. Mit unterschiedlichen Aktionen über das Jahr soll generationsübergreifend auf das Thema aufmerksam gemacht werden.

Anmelden als Vorleser mit der Lieblingslektüre und der ausgewählten Sitzgelegenheit kann man sich unter e.kupfer@gotha.de. red

Für das Ekhof-Festival werden wieder Kulissenschieber gesucht

Zu den Höhepunkten des Ekhof-Festivals zählt die Kulissenschnellverwandlung der barocken Bühne von 1687, die für den Besucher unsichtbar von Muskelkraft in Gang gesetzt wird. Allein deshalb reisen aus ganz Deutschland Theaterliebhaber an, die diese Verwandlung mit viel Applaus würdigen. Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha sucht für die Bühnenverwandlung noch tatkräftige Verstärkung ab 18 Jahren.

Eine Mitwirkung der Kulissenschieber, bewerben können sich Menschen jeden Geschlechts) ist in der Regel zu den Proben und zu den Vorstellungen vom 8. Juli bis 3. August (jeweils ab 17 Uhr) gewünscht. Den Auftakt bildet die Generalprobe „Der Glöckner von Notre-Dame“ am 11. Juli. Die Hilfskräfte erhalten 15 Euro / Stunde. Als Teil eines bedeutenden Theaterfestivals sammeln sie bei vier Proben und neun Aufführungen mit Kulissenverwandlung praktische Erfahrungen und absolvieren gleichzeitig ein Fitnesstraining an der einzigartigen Kulissenschnellverwandlungsmaschine anno 1687.

Wer beim diesjährigen Ekhof-Festival Kulissen schieben möchte, sollte sich bei Susanne Brumme unter 03621/8234-502 oder susanne.brumme@stiftung-friedenstein.de melden. Weitere Informationen unter: www.ekhof-festival.de red