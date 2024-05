In einem Gothaer Internat sammelt sich soviel Leergut an, dass die Erzieher in Eigenregie dieses abgeben und das Geld spenden. Eine Spende über 500 Euro erhielt jetzt der Integrative AWO Kindergarten "Wirbelwind" in der Juri-Gagarin-Straße in Gotha. Leiterin Nicole Sorci (2.v.r.) sowie die Kinder Nikolaus, Timea, Sam, Helena, Domenikas, Serozh, Jacob und Leyla sagen Danke an die Erzieher André Klose und Ilona Kellner. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel