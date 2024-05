Kreis Gotha. Der Laufbrunnen am Coburger Platz wurde saniert. Die Stadt Gotha informiert über Verkehrseinschränkungen. Freiwilligenagentur lädt ein zum Müllsammelspaziergang für gute Nachbarschaft. Schon jetzt kann man sich für einen Kindersachenflohmarkt in Fröttstädt anmelden. Eigentümer möchten ihre offenen Denkmale im September bitte im Landratsamt melden. Vortrag in Schnepfenthal muss verschoben werden. Straße in Apfelstädt wird saniert. Wanderung rund um Bad Tabarz.