Kreis Gotha. Herausforderer von OB Kreuch liefern sich in Gotha ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Neuer Bürgermeister für Friedrichroda gewählt. Amtsbonus trägt in Ohrdruf und Tambach-Dietharz. Stichwahl steht in Waltershausen und für Landrat an,