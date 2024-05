Waltershausen. Mehr als 300 Besucher nahmen am Familienfest „Wie is(s)t Waltershausen“ teil. Die Initiative Buntes Waltershausen begeisterte mit 58 Gerichten aus 32 Ländern.

Mehr als 300 Besucher schauten am vergangenen Samstag beim Familienfest der Initiative Buntes Waltershausen vorbei. Auf dem Waltershäuser Marktplatz hatten die Mitglieder mit Unterstützung von Vereinen und Gewerbetreibenden ein ganz besonderes Fest unter dem Motto „Wie is(s)t Waltershausen organisiert. Ziel war es, auf einem Mitbringbuffet möglichst viele Gerichte verschiedener Länder aufzutischen. Insgesamt brachten Besucher 58 Gerichte aus 32 Regionen mit: Von A wie Aruba über I wie Irak bis U wie Uganda und Ungarn.

„Wir feiern heute, wie vielfältig und schmackhaft Waltershausen ist! Und wie schön es ist, wenn Menschen verschiedenster Herkunft, geboren in Waltershausen oder anderswo, zusammenkommen, miteinander essen, sich kennenlernen und wohlfühlen”, sagt Paula Ackermann von der Initiative Buntes Waltershausen.

Neben einem großen Buffet gab es ein umfangreiches Programm. Die Band Kopfsteinpflaster sorgte für gute Laune, eine Zaubershow für magisches Staunen und die Kinder hatten Spaß mit Rollenrutsche, Hüpfburg und weiteren Spielen. Auf einer begehbaren hölzernen Litfasssäule wurden Wünsche für Waltershausen gesammelt.

Initiative will etwas bewegen in der Stadt

Dutzende Einzelpersonen, Vereine und Unternehmen hatten sich bereits im Vorfeld beteiligt: So organisierte beispielsweise der Karnevalsverein die Getränke, die Kirchengemeinde schenkte Kaffee aus, vier Blumengeschäfte und Gärtnereien dekorierten liebevoll die Tafeln, neun Geschäfte stellten Wettgewinne und vier Restaurants trugen Gerichte bei. Der ortsansässige Marktverein und der Feuerwehrverein stellten Tische parat. Der Naturschutzbund organisierte ein Quiz, der Kindergarten-Förderverein Schönrasen übernahm das Kinderschminken und der Geschichtsverein präsentierte sieben Gerichte und verknüpfte sie mit Geschichten früherer jüdischer Bewohnern. Andere brieten Bratwürste und backten Waffeln.

Die Initiative Buntes Waltershausen ist ein loser Zusammenschluss von Menschen, die in der Puppenstadt leben und gemeinsam etwas bewegen wollen. Die Initiative eint, dass sie sich ein lebendiges, vielfältiges und weltoffenes Waltershausen wünschen, und somit einen Ort, in dem man mit Freude lebt, in dem sich Menschen gegenseitig unterstützen und alle eine Zukunftsperspektive haben. So kann jedermann sich mit Ideen und Zeit einbringen, erklärt Magdalena Heuwieser von der Initiative. red