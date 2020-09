Beim Zusammenschluss noch eine Schippe darauflegen

Zur Stichwahl In Georgenthal treten Florian Hofmann (CDU/rechts) und Achim Seeber (parteilos) an

Am Sonntag, 20. September, fällt die Entscheidung, wer erster Bürgermeister der neuen Landgemeinde Georgenthal wird. Zur Stichwahl treten Florian Hofmann (CDU) und Achim Seeber (parteilos) an. Hofmann (1250 Stimmen/ 41,3 Prozent) und Seeber (1207/ 39,9) hatten sich im ersten Wahlgang gegen Steffen Kämmerer (SPD – 566/18,7 durchgesetzt. In einem Rededuell, von Maik Schulz (Oskar am Freitag) und Wieland Fischer (Lokalredaktion Gotha) moderiert, haben am Montag beide Kandidaten im Bürgerhaus Georgenthal vor etwa 40 Zuhörern ihre Positionen dargelegt – auf Abstand.