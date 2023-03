Bericht über freiwillige Helferinnen aus Gotha und Erfurt

Freiwillige der Mission Siret – Katharina von Rümker (Vierte von links), Helfer der Partnerorganisation Globals Medics und ukrainische Engagierte – liefern Hilfsgüter an eine Grundschule.

Gotha. Die Redakteurin Judith Saitz aus Erfurt und die Studentin Katharina von Rümker aus Gotha haben ihren Einsatz für die Ukraine erst beendet.

Zwei freiwillige Helferinnen aus Erfurt und Gotha informieren über ihre ehrenamtliche Arbeit für die „Mission Siret“ der Johanniter, darüber berichtet am Sonntag, den 26. März, die Kulturnacht des Radiosenders MDR-Thüringen. Basis der Mission ist in der rumänischen Grenzstadt Siret. Fast täglich bringen von dort aus freiwillige Helfer Kleidung, Verbandszeug, Hygieneartikel und Nahrungsmittel mit Transportern in das Kriegsland.

Zwei dieser Helferinnen stellt die MDR-Kulturnacht vor, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt. Die MDR-Redakteurin Judith Saitz aus Erfurt und die Studentin Katharina von Rümker aus Gotha haben ihren einwöchigen Einsatz erst vor wenigen Tagen beendet. Über den Einsatz der Gothaerin berichteten wir bereits.