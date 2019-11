Betrunkener greift Rettungsdienst in Gotha an

Zeugen verständigten am frühen Samstagmorgen den Rettungsdienst, da ein Mann auf einer Wiese in der Schönen Allee lag und laut schrie. Statt die Hilfe der Retter in Anspruch zu nehmen, sprang der 25-Jährige laut Polizei auf und versuchte nach den Sanitätern zu schlagen.

Die Sanitäter konnten den Angriff unterbinden, es wurde niemand verletzt.

Der alkoholisierte und offensichtlich nicht mehr hilfsbedürftige Täter muss sich in einem Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung verantworten.

