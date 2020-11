Covid-19: Wieder sechs Erkrankte mehr im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Gotha ist am Mittwoch wieder angestiegen. 178 Personen sind aktiv an Covid-19 erkrankt.

Der Inzidenzwert im Landkreis Gotha ist binnen 24 Stunden wieder angestiegen. Wie das Landratsamt Gotha meldete, stiegen die Neuinfektionen der letzten sieben Tage wieder auf 97,1.

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen seit März liegt bei 836 Personen, das sind 17 Personen mehr als am Vortag, wie das Robert-Koch-Institut bekannt gab. Davon sind an Covid-19 aktiv 178 Personen erkrankt – sechs Personen mehr als am Dienstag. 21 Personen werden stationär behandelt, davon einer auf der Intensivstation.

620 Menschen sind inzwischen genesen, das sind elf Personen mehr als am Vortag. 38 Personen sind bislang an oder mit Covid-19 verstorben.