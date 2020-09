Sujin Ann-Kuhn, Un mi Han und Isabel Bond (von links) spielten in der Ohrdrufer St. Trinitatiskirche Auszüge aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, in einer Fassung von Dmitry Sitkovetsky für Violine, Viola und Violoncello.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach setzt seit August neue Akzente, um das Musikleben wieder in Gang zu bringen. Dazu zählen auch die „Philharmonischen Sommerkonzerte an besonderen Orten“, die am Freitagabend in der Ohrdrufer Trinitatiskirche abgeschlossen wurden.